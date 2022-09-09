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В Совфеде отреагировали на идею ввести визы для украинцев

Сенатор Совфеда Джабаров назвал оправданной идею ввести визы для украинцев

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал оправданной идею ввести визы для граждан Украины. О его реакции на соответствующее предложение сообщают «Известия».

По словам сенатора, в настоящее время в условиях боевых действий, проходящих на территории Украины, будет оправдано введение виз, так как это позволит отсеять лица, которые под видом беженцев и переселенцев пытаются проникать на территорию России.

9 сентября стало известно, что МИД России рассматривает вопрос о введении виз для украинцев. Замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко заявил, что в обсуждении данного вопроса принимают участие консульский департамент МИД, пограничная служба и МВД.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В свою очередь, Владимир Джабаров заявил, что данное решение украинского президента Владимира Зеленского не играет существенной роли в условиях спецоперации.

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Сергей Истомин
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