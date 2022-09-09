В Совфеде отреагировали на идею ввести визы для украинцев
Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал оправданной идею ввести визы для граждан Украины. О его реакции на соответствующее предложение сообщают «Известия».
По словам сенатора, в настоящее время в условиях боевых действий, проходящих на территории Украины, будет оправдано введение виз, так как это позволит отсеять лица, которые под видом беженцев и переселенцев пытаются проникать на территорию России.
9 сентября стало известно, что МИД России рассматривает вопрос о введении виз для украинцев. Замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко заявил, что в обсуждении данного вопроса принимают участие консульский департамент МИД, пограничная служба и МВД.
17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В свою очередь, Владимир Джабаров заявил, что данное решение украинского президента Владимира Зеленского не играет существенной роли в условиях спецоперации.