В Совфеде отреагировали на идею ввести визы для украинцев

Сенатор Совфеда Джабаров назвал оправданной идею ввести визы для украинцев

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал оправданной идею ввести визы для граждан Украины. О его реакции на соответствующее предложение сообщают «Известия».

По словам сенатора, в настоящее время в условиях боевых действий, проходящих на территории Украины, будет оправдано введение виз, так как это позволит отсеять лица, которые под видом беженцев и переселенцев пытаются проникать на территорию России.

9 сентября стало известно, что МИД России рассматривает вопрос о введении виз для украинцев. Замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко заявил, что в обсуждении данного вопроса принимают участие консульский департамент МИД, пограничная служба и МВД.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В свою очередь, Владимир Джабаров заявил, что данное решение украинского президента Владимира Зеленского не играет существенной роли в условиях спецоперации.

