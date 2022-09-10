Пентагон выделил 1,2 миллиарда долларов на восполнение арсеналов

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов на восполнение арсеналов оружия после помощи Украине

Пентагон распределил контракты на сумму 1,2 миллиарда долларов для восполнения вооружений и боеприпасов, переданных Украине из американских арсеналов. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Уильям ЛаПлант.

Он уточнил, что из этой суммы на 352 миллиона долларов будут закуплены противотанковые ракеты Javelin, 624 миллиона направят на поставки зенитных ракет Stinger. Еще 33 миллиона потратят на реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. По этим контрактам также будут поставлены 155-милимметровые артиллерийские снаряды, беспилотники Switchblade и радары.

На эту же сумму заказано производство нового оружия для Украины, в том числе 155-милимметровых артиллерийских снарядов.

Ранее ЛаПлант заявил, что американская программа по оказанию военной помощи Киеву не прекратит действие в конце текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября. Он подчеркнул, что бюджет Соединенных Штатов на оказание военной помощи Украине рассчитан на два года.

Ранее стало известно, что Вашингтон тайно отправил Киеву высокоточные 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur. Отмечается, что поставки оружия предусмотрены утвержденным конгрессом США пакетом военной помощи на общую сумму 92 миллиона долларов. Стоимость одного снаряда оценивается в 100 тысяч долларов, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить до 900 таких боеприпасов.

Вашингтон постоянно наращивает военную помощь Киеву. Так, 24 августа президент США Джо Байден сообщил, что страна предоставит военную помощь Украине почти на 3 миллиарда долларов. По словам украинских властей, с конца февраля украинской стороне было передано 17,5 миллиарда долларов — чья конкретно помощь суммирована, не уточняется.