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Названо условие для автоматического запуска ядерных ракет Северной Кореей

Politico: КНДР автоматически запустит ядерные ракеты в случае убийства Ким Чен Ына

Фото: ЦТАК / Reuters

Северная Корея автоматически запустит ядерные ракеты в случае убийства лидера страны Ким Чен Ына. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что такой вариант указан в новом декрете о ядерной политике КНДР. В документе, в частности, говорится, что в случае возникновения опасности для системы управления ядерными силами государства вследствие нападения противника ядерный удар наносится автоматически и немедленно для уничтожения сил противника, включая исходный пункт провокации и командование.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Анкит Панда пояснил, что этот пункт появился в декрете как предостережение противников КНДР — США и Южной Кореи, которые рассматривают физическое устранение лидеров Северной Кореи как одно из средств разрешения конфликта на 38-й параллели.

9 сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Новый закон также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.

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Марина Совина
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