Европу предупредили о риске остаться без газа зимой

В Турции заявили, что запасы топлива в Европе могут закончиться в январе

Зимой страны Европы рискуют остаться без газа, предупредил глава турецкой компании GazDay Enerji Мехмет Доган, его слова приводит агентство Anadolu.

По его словам, собственные запасы топлива в европейских странах могут закончиться уже в январе, несмотря на планы сократить потребление на 15 процентов. «Мелкие европейские покупатели и компании посчитали, что в случае необходимости Россия все равно будет осуществлять продажи газа. Однако все пошло не так, как ожидалось», — заметил Доган.

Тем временем Евросоюз (ЕС) заполнил газом свои подземные хранилища (ПХГ) на целевые 80 процентов. Таким образом, Европе удалось достигнуть своей цели по запасам газа на зиму на два месяца раньше срока. По состоянию на конец августа, в хранилища ЕС закачано около 86,1 миллиарда кубометров топлива, в то время как в 2021 году максимум заполнения хранилищ составил немногим более 83 миллиардов кубометров (77,3 процента) и пришелся на 21 октября.

Тем не менее, наступающая зима может стать одной из самых сложных для региона. Нынешний уровень инфляции дестабилизирует экономику стран блока, а отопительный сезон будет сложным на фоне роста цен на газ, говорил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.