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Лавров напомнил США об обязанности обеспечить участие всех делегаций в ГА ООН

Лавров заявил, что США и ООН должны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

США и генсек ООН Антониу Гутерриш обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН), завил глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликован на сайте дипведомства.

Министр напомнил об обязанности предоставить визы всем участникам. «Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим», — сказал он.

Ранее в ООН призвали выдать визы российским дипломатам для участия в Генассамблее. «Генеральный секретарь считает, что визы должны быть предоставлены российской делегации и другим делегациям, у которых есть дела в ООН, особенно во время Генассамблеи», — подчеркнул официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. 3 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к Антониу Гутерришу и попросил побудить США выдать визы российской делегации.

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Виктория Кондратьева
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