Европейская страна допустила отключения света зимой

Глава шведского оператора электроэнергии не исключила отключения света в стране зимой

Этой зимой Швеция может столкнуться с отключениями света, не исключила глава оператора системы передачи электроэнергии в Швеции Svenska Kraftnat Лотта Меделиус-Бредхе. Ее слова приводит издание Dagens Nyheter.

Она пояснила, что хотя страна и является крупным экспортером электроэнергии, в самые холодные дни она сталкивается с необходимостью ее импорта. Меделиус-Бредхе добавила, что «в обычную зиму» королевству необходим импорт 1400 мегаватт электроэнергии. По ее словам, будущий отопительный сезон охарактеризуется очень высокими ценами.

«Мы не исключаем, что можем оказаться в ситуациях, когда в сильный холод в раннее утро или поздние вечера придется прибегать к отключению», — пояснила Меделиус-Бредхе.

Уже сейчас цены на электричество в Европе бьют рекорды. В конце августа цена фьючерса на электричество с поставкой на год вперед в Германии 29 августа установила рекорд на уровне 1050 евро (993 доллара) за мегаватт-час. Стоимость контракта, который считается бенчмарком для европейского рынка, стала самой высокой за всю историю наблюдений.

Как говорил ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, грядущая зима может стать для стран Европы одной из худших в истории. Он констатировал, что нынешний уровень инфляции дестабилизирует экономику стран блока, а наступающий отопительный сезон будет сложным в связи с ростом цен на газ.