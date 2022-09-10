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Херсонскую область посетили иностранные журналисты

Замглавы администрации Херсонской области сообщил о визите иностранных журналистов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Херсонскую область с ознакомительным визитом посетили иностранные журналисты. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По его словам, журналисты также побывали в прифронтовом городе Снигиревка Николаевской области. «Общаясь с ними, мы узнали, что в Европе многие в недоумении, почему они должны жертвовать и помогать стране, которая погрязла в нацизме и коррупции», — сказал Стремоусов.

Он подчеркнул, что иностранцы смогли пообщаться с местными жителями и ознакомиться с реальным положением дел в регионе.

Ранее власти Херсонской области заявили, что будут готовиться к проведению референдума о вхождении в состав России 4 ноября. Стремоусов выразил уверенность, что явка на голосовании составит около 80 процентов.

Согласно статистическим данным, в референдуме о присоединении к России собираются принять участие 74 процента опрошенных жителей Запорожской области и 61 процент респондентов из Херсонской области.

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Константин Лысяков
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