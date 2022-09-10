Путин оценил прошедший ВЭФ-2022

Президент Путин заявил, что ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне и с хорошими результатами

Президент России Владимир Путин отметил, что Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2022 году прошел на хорошем уровне. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке ВЭФ. «Он прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным», — указал он. Также Путин рассказал, что в этом году во Владивостоке было поднято много важных вопросов и заключено много контрактов и сделок.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме-2022 было подписано более 150 соглашений на общую сумму 1 триллион 529,8 миллиарда рублей. Сделки были заключены в ходе двухдневной деловой программы форума. Договоры на 256,7 миллиарда рублей являются коммерческой тайной.