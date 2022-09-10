Вучич рассказал о лесбиянке в его «большой семье»

Danas: президент Сербии Вучич заявил, что в его «большой семье» есть лесбиянка

Президент Сербии Александр Вучич на заседании Совета национальной безопасности заявил, что в его «большой семье» есть лесбиянка. Об этом сообщает издание Danas.

«Если бы я думал, что [премьер-министр Сербии] Ане Брнабич была злой, она не была бы там, где она есть. В моей большой семье есть женщина-гей, и я никогда не променяю ее ни на что другое, я не думаю, что в этом есть какое-то зло», — подчеркнул президент, отвечая на вопрос о позиции совета по вопросу проведения гей-парада в Белграде.

По словам Вучича, многие из его коллег — представители ЛГБТ-сообщества. Они оказывают президенту большую помощь. Он отметил, что если бы сообщество обратилось к нему за советом, то он посоветовал бы им заниматься не парадами, а другими вопросами.

«Они выбрали парад, это было для них важнее. А ту женщину, которая является моей родственницей, я бы не отдал за всех, кто будет ее бить», — резюмировал политик.

Накануне МВД Сербии решило запретить проведение гей-парада в Белграде из-за угрозы беспорядков. Ранее Евросоюз призвал Сербию разрешить проведение гей-парада EuroPride — о его отмене было объявлено после очередного конфликта на границе с Косово.