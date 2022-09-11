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Расчеты беспилотников Балтфлота отработали тактику преодоления ПВО

Расчеты БПЛА «Орлан-10» и «Элерон» Балтфлота отработали тактику преодоления ПВО

Фото: Валерий Матицын / ТАСС

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Элерон» и «Орлан-10» армейского корпуса Балтийского флота отработали тактику преодоления зоны противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в ходе учений. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«На учениях на полигоне Пугачево в Калининградской области были задействованы БЛА "Элерон" и "Орлан-10". Применение их на различных высотах позволило определить основные приемы успешного преодоления войсковой ПВО "неприятеля"», — отметили в сообщении.

Также расчеты дронов усовершенствовали навыки передачи информации с использованием беспилотников-ретрансляторов, которые позволяют увеличить дальность ведения разведки. К учениям привлекли средства войсковой ПВО, которые прикрыли командные пункты мотострелкового соединения.

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Даниил Иринин
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