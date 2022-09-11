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«Ростов» обыграл «Спартак» и поднялся на третье место в РПЛ

«Ростов» победил «Спартак» со счетом 4:2 в матче РПЛ и поднялся на третье место

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 4:2. На 24-й минуте «Спартак» вывел вперед полузащитник Квинси Промес. Через четыре минуты счет сравнял нападающий Дмитрий Полоз. На 34-й минуте ростовчан вывел вперед хавбек Даниил Уткин. На 53-й минуте отличился форвард Николай Комличенко, а на 70-й минуте пенальти реализовал нападающий Дмитрий Полоз. На 76-й минуте сократил отставание красно-белых форвард Александр Соболев.

После девяти матчей «Ростов» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков. «Спартак» занимает пятое место, набрав 16 очков.

В следующем туре «Ростов» примет самарские «Крылья Советов» 17 сентября, а «Спартак» — московский «Локомотив» 18 сентября.

Анастасия Борисова
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