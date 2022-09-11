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Стало известно о снятии ВСУ минных заграждений под Угледаром

Боец «Востока» Фомин сообщил, что ВСУ снимают свои минные заграждения под Угледаром

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снимают свои минные заграждения под Угледаром, что может свидетельствовать о планируемом наступлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил боец батальона «Восток», блогер Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский.

По его словам, украинские военный начали снимать собственные минные заграждения ночью.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ, согласно появившейся информации, готовятся к наступлению в районе поселка Сладкое. «Произойдет это скоро — противник вдохновлен», — уточнил он.

8 сентября стало известно о наступлении украинской армии в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв Волхов Яр.

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Алевтина Запольская
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