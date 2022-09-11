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Появилась информация о готовящемся ударе ВСУ на Донецком направлении

Комбат ДНР Ходаковский заявил о скором наступлении ВСУ в направлении поселка Сладкое
СюжетМинобороны:

Фото: Shutterstock

Появилась информация о готовящемся ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой области. Об этом командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил в своем Telegram-канале.

По данным комбата ДНР, Украина готовит наступление в направлении поселка Сладкое. «Произойдет это скоро — противник вдохновлен», — уточнил Ходаковский. 7 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделениям войск ДНР в ходе наступления удалось полностью зачистить от украинских военных этот населенный пункт.

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8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России под Харьковом. По его словам, переброшенные резервы замедлили, но не остановили врага. Военкор подчеркнул, что противник на купянском направлении вышел к Оскольскому водохранилищу и начал активные действия в районе Лимана. Позже стало известно, что российские подразделения покинули Изюм и Купянск. Минобороны России заявило о решении перегруппировать войска в районах Изюма и Балаклеи.

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Варвара Кошечкина
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