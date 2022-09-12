В МИД рассказали о встрече Лаврова и лидера ХАМАС в Москве

Глава МИД России Лавров принял главу ХАМАС в Москве и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Москве и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке в целом и урегулирование израильско-палестинского конфликта в частности. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

Кроме того, стороны обсудили восстановление «палестинского национального единства».

В этот же день с делегацией руководства ХАМАС встретился спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

О том, что Хания прибыл в Москву, стало известно вечером 10 сентября. ХАМАС рассказали, что приехали по приглашению российской стороны, чтобы обсудить «двусторонние связи и другие вопросы, касающиеся ситуации в Палестине».

В конце весны этого года между Палестиной и Израилем началось очередное обострение. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа.