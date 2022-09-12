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Подозреваемый в убийстве футбольного агента в Риге избежит экстрадиции из России

Разыскиваемый Латвией за убийство футбольного агента оформил в Москве явку с повинной

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Совладелец рижского спортивного клуба Wrestling Spirit Иван Агапитов оформил явку с повинной, в которой признался в приобретении огнестрельного оружия через даркнет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В связи с этим мужчина может избежать экстрадиции из России в Латвию, где его разыскивают за причастность к убийству футбольного агента Романа Беззубова, которого расстреляли 14 апреля 2021 года в рижском микрорайоне Пурвциемс.

Агапитов был задержан российскими силовиками 24 февраля в Москве по запросу латвийских властей. Генпрокуратура России не нашла оснований для отказа в его экстрадиции, а МВД России решило не предоставлять Агапитову временное убежище. После этого он сознался, что купил в теневом сегменте интернета самодельный глушитель, сигнальный пистолет МР-371 и 61 патрон, которые правоохранители нашли в подсобном помещении квартиры дома №3 на Новокузнецкой улице, где проживал Агапитов до задержания.

Его явка с повинной делает невозможной экстрадицию в Латвию по крайней мере до тех пор, пока он не отсидит в России срок за оружие.

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Любовь Ширижик
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