Выявлено влияние антибиотиков на рак кожи

Университет Эмори: антибиотики оказались способны ускорить рост метастаз при меланоме

Американские исследователи из Университета Эмори в Атланте выявили негативное влияние антибиотиков на меланому (рак кожи). Согласно выводам работы, опубликованной в журнале Medical Xpress, антибактериальные препараты способны ускорить рост метастаз в костях из-за истощения микрофлоры кишечника.

В ходе экспериментов ученые вводили опухолевые клетки B16‐F10 в сердца и кости мышей, которым также давали антибиотики широкого спектра действия. После чего подопытных тщательно изучили с помощью проточной цитометрии. Анализ показал, что истощение микробиоты кишечника, представленное NK- и Th1-клетками, привело к ослаблению иммунной системы мышей. Вводимый препарат примерно в восемь раз уменьшил эффективность работы этих клеток. Такие испытуемые оказались сильнее подвержены появлению метастаз в костных тканях, чем у контрольной группы.

Авторы считают, что результаты подчеркивают важность кишечной микробиоты для общей защиты организма, а также необходимость тщательной оценки врачами возможных последствий антибиотиков для желудочно-кишечного тракта.

В сентябре 2022 года команда специалистов из Мельбурнского университета заявила, что назначение антибиотиков в младенческом возрасте способно нанести вред для здоровья в будущем.