Выявлен вред на здоровье в будущем назначенных в детстве антибиотиков

The Journal of Physiology: прием антибиотиков в детстве привел к нарушениям в будущем

Физиологи из Мельбурнского университета выявили вред от антибиотиков, назначенных в детстве, на здоровье в будущем. Результаты работы описываются в статье, опубликованной в The Journal of Physiology.

Младенцам, рожденным недоношенными или с низкой массой тела, часто назначают антибиотики для профилактики и лечения различных инфекций, что не всегда обоснованно. В ходе исследования подопытным мышам, чья пищеварительная система достаточно сложна, как и человеческая, давали внутрь ванкомицин каждый день в течение первых десяти дней после рождения. После взросления у мышей рассмотрели ткани кишечника.

Результаты анализа показали, что общие последствия выражались в изменениях в микробиоте, нервной системе и работоспособности кишечника, приводящие к длительным нарушениям, которые влияли на скорость моторики и вызывали диарею во взрослом возрасте.

Поскольку исследование проводилось на мышах, а не на людях, ученые хотят провести дополнительные наблюдения для выявления механизмов воздействия антибиотиков на кишечник, а также на функции мозга.

Ранее группа специалистов из Глобальной сети по пандемиям и биологическим угрозам США вычислила новый механизм антибиотикорезистентности бактерий.