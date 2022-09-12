Мировому рынку недвижимости предрекли спад

Экономист Хирата предрек спад рынку жилья в мире в 2023-2024 годах

Японский экономист из университета Хосэй в Токио Хидэаки Хирата предрек спад мирового рынка недвижимости в ближайшие два года. Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты заметили, что банки во многих странах мира стали повышать процентные ставки, что в итоге привело к падению цен на жилье. Наиболее активную динамику зафиксировали в Австралии и Канаде. По словам Хираты, спад на рынке только начался и со временем отразится сильнее. «Мы увидим глобальный синхронизированный спад на рынке жилья в 2023 и 2024 годах», — заявил экономист.

Специалисты отметили, что многие молодые семьи никогда не сталкивались с повышением ставок в то время, когда их заработная плата снижается. Однако не все владельцы жилья в мире подвержены риску повышения ставок. В США большинство ипотечных кредитов оформлены сроком на 30 лет с фиксированной процентной ставкой. В 2020 году наибольшее число кредитов с плавающей ставкой пришлось на Австралию, Испанию, Великобританию и Канаду.

Ранее американские риелторы выяснили, что в США выросли ставки по долгосрочным ипотечным кредитам. В конце августа ставка по 30-летней ипотеке поднялась с 5,55 процента годовых до рекордных 5,66 процента. В итоге повышение ставок привело к увеличению ежемесячных платежей по ипотеке на сотни долларов.