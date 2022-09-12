Озвучена угроза от электронных сигарет через 10 лет

The Independent: вейпинг оказался способен вызвать новую волну рака через 10 лет

Команда специалистов из Института Фрэнсиса Крика (FCI) озвучила потенциальную угрозу электронных сигарет. По их мнению, здравоохранение может столкнуться с новой волной рака через 10 лет, сообщает The Independent.

Один из авторов исследования Чарльз Свонтон рассказал, что вейпинг сложно назвать безопасным способом бросить курить. В ходе проведенных исследований на мышах и людях ученые изучили, почему некоторые онкобольные (каждый восьмой пациент) в Великобритании — это некурящие люди, несмотря на то, что курение — один из главных провокаторов рака. Для этого был проведен анализ на влияние частиц сажи в воздухе, провоцирующих развитие заболевания.

Оказалось, что пути возникновения опухоли в легких у некурящих и курящих разные. В случае загрязнения воздуха может сформироваться воспаление, за которым затем следует процесс заживления, вызывая активацию спящих клеток, что и приводит к раку. Ученые полагают, что электронные сигареты способны на тот же эффект.

Хотя медики и признали, что вейпинг безопаснее, чем курение сигарет, однако выявить долгосрочные риски для здоровья все еще сложно. Изученный механизм позволит оптимизировать методы профилактики онкологического заболевания легких.

Ранее исследовательская группа из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) заявила, что постоянное употребление электронных сигарет приводит к прогрессирующей обструкции мелких дыхательных путей, к одышке и боли в груди.