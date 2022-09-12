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Названа дополнительная причина подорожания электричества в Европе

WSJ: ситуация с подорожанием электричества в Европе усугубилась из-за квот на выбросы CO2

Фото: Waltraud Grubitzsch / Globallookpress.com

На фоне энергетического кризиса в Европе резко дорожает электричество, и ситуация дополнительно усугубилась из-за роста цен на квоты на выбросы CO2, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Причиной проблем называют поведение России, ранее традиционно выступавшей крупным поставщиком энергоресурсов для региона. Однако, помимо изменившейся ситуации с импортом российских ресурсов, сложности вносит еще и климатическая политика Брюсселя. Сертификат на выбросы одной тонны СО2 теперь стоит около 80 евро — в 2019 году цена составляла около 25 евро.

Система действует с 2005 года: каждый год выпускается определенное количество квот, и предприятия с более значительным количеством выбросов приобретают их у тех, кто выбросы уже сократил. Если спрос превосходит предложение, подорожание квот, по задумке, должно поощрять зеленые инвестиции для того, чтобы выбросы снизить.

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Однако в условиях текущего кризиса ситуация стала развиваться иначе: спрос на квоты поддерживает изменения в структуре потребления топлива. В условиях дефицита природного газа, поставки которого из России сокращаются, для генерации электричества используется больше угля, более грязного с точки зрения выбросов.

Польский премьер Матеуш Моравецкий уже упоминал, что рассматривает вопрос отмены квот на некоторое время, однако другие политики пока таких мер не анонсируют, и поэтому вероятно, что квоты продолжат вносить свой вклад в подорожание электричества.

Сама Польша была серьезно зависима от угля еще до обострения актуального кризиса и не раз выступала против климатической политики Брюсселя, будучи не в состоянии достичь общеевропейских целей по переходу к альтернативной энергетике. Теперь же, в условиях сокращения поставок из России газа, к угольной генерации возвращаются и другие страны Европы.

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Платон Щукин
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