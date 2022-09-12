Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Обвиняемым в убийстве Калмановича запросили от 24 лет до пожизненного срока

Прокурор запросил от 24 лет до пожизненного срока обвиняемым в убийстве Калмановича

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Мосгорсуде прошли прения сторон по делу об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича; прокурор запросил подсудимым от 24 лет до пожизненного срока. Об этом сообщает РИА Новости.

На основании обвинительного вердикта присяжных представляющий государственное обвинение прокурор предложил суду назначить Багаудину Костоеву пожизненное лишение свободы, Али Белхороеву — 25 лет заключения, Батыру Тумгоеву — 24 года в колонии строгого режима.

Материалы по теме:
ФСБ задержала помощника главы МВД и его бывших коллег. В чем подозревают трех генералов?
ФСБ задержала помощника главы МВД и его бывших коллег.В чем подозревают трех генералов?
6 июля 2022
«Был хитрым — из тех, кто свое не упустит» Этого бизнесмена 90-х считали агентом КГБ и убийцей Япончика. Его смерть остается тайной
«Был хитрым — из тех, кто свое не упустит»Этого бизнесмена 90-х считали агентом КГБ и убийцей Япончика. Его смерть остается тайной
6 марта 2019
«Сынок сдает всех» Как ближайший помощник главного киллера России предал «семью» и рассказал о самых громких ее убийствах
«Сынок сдает всех»Как ближайший помощник главного киллера России предал «семью» и рассказал о самых громких ее убийствах
24 июня 2022

13 июля коллегия присяжных признала подсудимых виновными в убийстве российского и израильского бизнесмена Шабтая фон Калмановича и покушении на его водителя, совершенные в 2009 году. Следствие и суд установили, что Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения фон Калмановича. После этого фигуранты на автомобиле «Лада-Приора» серебристого цвета без номерных знаков, за рулем которого был Белхороев, поравнявшись с автомобилем бизнесмена Mercedes в районе Смоленской набережной, Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии следователи изъяли с места происшествия 19 гильз калибра 9 миллиметров. В июне 2019 года фигуранты были установлены и задержаны.

Шабтай Калманович занимался торговым и строительным бизнесом, организовывал в России гастроли мировых звезд, в том числе Майкла Джексона. Согласно одной из версий, бизнесмен мог быть убит из мести за якобы организованное им устранение криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Однако подтверждения данная версия не получила. По другой информации, причиной расстрела стал конфликт из-за передела сфер влияния в фармацевтическом бизнесе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Харьковской области назвали причину отвода российских войск
В ДНР сообщили о полном контроле союзными войсками Красного Лимана
Обвиняемым в убийстве Калмановича запросили от 24 лет до пожизненного срока
В МАГАТЭ заявили о новых обстрелах ЗАЭС
Медведев лишился статуса первой ракетки мира
Суд оштрафовал спевшего гимн России с флагом ЛГБТ ветерана Чечни
Блогерша назвала непригодную для осени одежду
«ВКонтакте» запустила приложение для любителей бега
Слухи о неработающих iPhone 14 в России опровергли
Путин объяснил непредсказуемость действий недоброжелателей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.