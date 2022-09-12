Обвиняемым в убийстве Калмановича запросили от 24 лет до пожизненного срока

Прокурор запросил от 24 лет до пожизненного срока обвиняемым в убийстве Калмановича

В Мосгорсуде прошли прения сторон по делу об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича; прокурор запросил подсудимым от 24 лет до пожизненного срока. Об этом сообщает РИА Новости.

На основании обвинительного вердикта присяжных представляющий государственное обвинение прокурор предложил суду назначить Багаудину Костоеву пожизненное лишение свободы, Али Белхороеву — 25 лет заключения, Батыру Тумгоеву — 24 года в колонии строгого режима.

13 июля коллегия присяжных признала подсудимых виновными в убийстве российского и израильского бизнесмена Шабтая фон Калмановича и покушении на его водителя, совершенные в 2009 году. Следствие и суд установили, что Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения фон Калмановича. После этого фигуранты на автомобиле «Лада-Приора» серебристого цвета без номерных знаков, за рулем которого был Белхороев, поравнявшись с автомобилем бизнесмена Mercedes в районе Смоленской набережной, Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии следователи изъяли с места происшествия 19 гильз калибра 9 миллиметров. В июне 2019 года фигуранты были установлены и задержаны.

Шабтай Калманович занимался торговым и строительным бизнесом, организовывал в России гастроли мировых звезд, в том числе Майкла Джексона. Согласно одной из версий, бизнесмен мог быть убит из мести за якобы организованное им устранение криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Однако подтверждения данная версия не получила. По другой информации, причиной расстрела стал конфликт из-за передела сфер влияния в фармацевтическом бизнесе.