Американский боец UFC высказался о поражении Чимаеву

Американский боец UFC Кевин Холланд заявил, что швед Хамзат Чимаев — адский атлет

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Холланд отреагировал на поражение шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву на турнире UFC 279. Спортсмен высказался в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

«Я проиграл потрясающий матч по грепплингу, а точнее, бой. Моя вина, Чимаев просто адский атлет», — заявил Холланд. Он также отметил, что следующий бой хотел бы провести против ударника.

Изначально Чимаев должен был драться с американцем Нейтом Диасом в главном бою UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен на Тони Фергюсона, уступившего Диасу удушающим приемом.

Чимаев встретился с Холландом во втором по значимости поединке вечера 11 сентября. Швед одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.