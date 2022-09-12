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Завербованного СБУ крымчанина обвинили в покушении на убийство министра

В Крыму завербованному СБУ мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство министра

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Крыму жителю Советского района, завербованному украинской спецслужбой, предъявили обвинение в покушение на убийство одного из министров республики. Об этом в понедельник, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Постнова.

По данным следствия, мужчина должен был за деньги стать исполнителем заказного убийства, однако воплотить задуманное ему не удалось. Вечером 9 сентября он был задержан сотрудниками УФСБ, у него изъяли оружие и гранату.

Ранее со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщалось, что по решению Киевского районного суда крымчанина поместили в СИЗО на два месяца. Известно, что он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ).

О предотвращении серии терактов в отношении властей Крыма и сотрудников администрации Херсонской области стало известно утром 12 сентября. Российские контрразведчики установили личность сотрудника СБУ, руководившего работой завербованных им сторонников. После этого были задержаны исполнители и их пособники. Кроме того, российские силовики определили «каналы агентурной связи и способы финансирования».

Елизавета Новикова
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