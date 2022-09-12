Бренд пристыдили в сети за подборку откровенной одежды в память о Елизавете II

Бренд Pretty Little Thing пристыдили за продажу откровенных вещей в память о Елизавете II

Руководство популярного бренда Pretty Little Thing подвергли критике в сети за создание подборки откровенной одежды в честь покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Star.

Известно, что на сайте ретейлера появился новый раздел под названием «В память о ее Величестве», в котором выставлены на продажу предметы гардероба, посвященные монарху. В частности, в линейке представлены 31,3 тысячи позиций, среди которых бомбер в стиле милитари, укороченные топы цвета хаки, брюки-карго, дутые жилеты и другие вещи.

Покупатели в свою очередь пристыдили сотрудников марки за за подобный способ отдать дать уважения королеве. «Я не верю, что Pretty Little Thing решили увековечить память Елизаветы II укороченным бомбером», «С каких пор пошлые наряды олицетворяют нашу королеву?», «Если честно, я просто в шоке», «Что это вообще такое?», «Стыдоба», — высказывались юзеры в постах в соцсетях, на которые обратили внимание журналисты Daily Star.

Представители компании никак не отреагировали на критику со стороны пользователей сети.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.