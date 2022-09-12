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В МАГАТЭ заявили о новых обстрелах ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о новых обстрелах Запорожской АЭС, под угрозой реакторы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжаются, артиллерийские удары угрожают реакторам и хранилищам отработанного топлива, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает ТАСС.

«Есть две вещи, которые мы рассматриваем в приоритетном порядке. Первая, конечно, обстрелы, поскольку они продолжаются и оказывают прямое воздействие на реакторы и другие объекты, особенно это касается территорий, где находится отработанное топливо. Это может привести к серьезным последствиям. И вторая, которая может парализовать нормальную работу АЭС, — это обеспечение внешнего электроснабжения», — сказал Гросси.

Накануне в Запорожье назвали условия перезапуска ЗАЭС. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, станция может вновь заработать, когда восстановят линии электропередачи, а фронт отодвинут от Энергодара.

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