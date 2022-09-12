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Французская компания продала несуществующую электроэнергию и поплатилась

Французская Electricité de Strasbourg по ошибке продала несуществующую электроэнергию

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Французская энергетическая компания Electricité de Strasbourg из-за технической ошибки продала на европейском оптовом рынке семь гигаватт электроэнергии, которой не существовало, пишет газета Les Echos.

Подразделение энергокомпании EDF ошиблось в объеме электроэнергии и реализовало на оптовом рынке то, чего у них не было. После того как это выяснилось, Electricité de Strasbourg пришлось срочно выкупить весь объем, но уже заплатить более высокую цену. Ошибка стоила ей 60 миллионов евро.

Французский сетевой оператор RTE запросил экстренные и оперативные поставки электричества у Великобритании и Испании, пишет Financial Times. Electricité de Strasbourg расследует причины торговой ошибки.

Ранее во Франции захотели сократить время подсветки Эйфелевой башни для экономии энергии. В конце августа цены на электричество в Европе установили исторический рекорд. Во Франции стоимость фьючерса на поставки электроэнергии на 2023 год достигла 1075 евро за мегаватт-час.

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Платон Щукин
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