Нурмагомедов оценил возможность возобновления карьеры

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять карьеру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил возможность возобновления спортивной карьеры. Его слова приводит YouTube-канал «Eman Channel».

«Я не думаю, что это случится. Я не скучаю по спорту, а лишь скучаю по тренировкам. Не знаю, что будет потом, но как минимум сейчас внутри меня нет таких чувств», — заявил Нурмагомедов. Он добавил, что собирается тренироваться и проводить спарринги вплоть до 60-летия.

31 августа российский боец ММА Ислам Махачев рассказал о тренировках под руководством Нурмагомедова. «Сейчас он гоняет нас как сумасшедший. Раньше он очень усердно тренировался, а сейчас не участвует в процессе, поэтому так мощно нас нагружает», — сказал спортсмен.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он трижды защитил пояс, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, одержав победу над американцем Джастином Гейджи.