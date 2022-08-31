Махачев рассказал о «сумасшедших» тренировках под руководством Нурмагомедова

Боец UFC Ислам Махачев назвал сумасшедшими тренировки под руководством Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев рассказал о тренировках под руководством Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит YouTube-канал ESPN MMA.

«Сейчас он гоняет нас как сумасшедший. Раньше он очень усердно тренировался, а сейчас просто сидит и говорит: "Эй, сделай это, теперь сделай это". Он не участвует в процессе, поэтому так мощно нас нагружает», — заявил спортсмен.

Ранее Нурмагомедов назвал самое опасное качество бразильца Чарльза Оливейра, с которым Махачев проведет бой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Поединок за вакантный титул чемпиона в легком весе пройдет 23 октября.

Махачев провел в UFC 12 поединков, потерпел одно поражение и одержал 11 побед (из них 10 подряд). Он долгое время тренировался вместе с Нурмагомедовым под руководством его отца Абдулманапа Нурмагомедова.