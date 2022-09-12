Названы регионы мира с премиальным жильем по цене обычной «двушки» в Москве

Realiste: по цене обычной «двушки» в Москве можно купить премиальное жилье в Дубае

По цене двухкомнатной квартиры с обычным ремонтом в Москве можно купить премиальное жилье в Дубае, Алании и Лигурии. Регионы мира с подобными предложениями на рынке недвижимости назвали аналитики Realiste в своем исследовании, пишут «Известия».

Речь идет о бюджете в 18 миллионов рублей — столько, по оценкам специалистов, стоит «двушка» площадью 64 квадратных метра в районе станции метро «Динамо» на втором этаже семиэтажного кирпичного дома 1990 года постройки.

Аналогичной суммы будет достаточно, чтобы претендовать на получение резидентской визы в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). По текущему курсу 18 миллионов рублей равняются почти 1,1 миллиона дирхамов (национальная валюта ОАЭ). За эти деньги можно купить двухкомнатную квартиру площадью 100 «квадратов» в престижном районе Дубая Dubai Marina, рассказали аналитики. Этот вариант также может стать хорошей идеей для инвестиций, так как, по оценкам специалистов, доходность от сдачи в аренду составит более 8 процентов годовых.

Другой вариант Realiste нашли в Турции — в этой стране при покупке недвижимости на сумму свыше 75 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей) также можно получить вид на жительство. Аналитики уточнили, что 18 миллионов рублей — это примерно 294 тысячи евро. С таким бюджетом можно приобрести роскошное жилье в городе Алания.

Один из вариантов — квартира площадью 120 квадратных метров в 850 метрах от моря, с готовыми интерьерами, двумя спальнями и террасой. Купить такое жилье получится за 170 тысяч евро. Другое предложение находится в элитном жилом комплексе в центре города и стоит 260 тысяч евро. Площадь квартиры — 185 «квадратов», объект находится примерно в одном километре от моря.

Популярным направлением аналитики также назвали Таиланд. В местной валюте 18 миллионов рублей равны примерно 10,95 тысячи бат. В Бангкоке с таким бюджетом можно купить аналогичную московской квартиру, но большей площади — 90-100 квадратных метров. При этом недвижимость будет расположена в центре города и обладать всей необходимой инфраструктурой.

Кроме того, в рамках обозначенного бюджета, по оценкам Realiste, можно приобрести неплохую квартиру в Италии. Так, в провинции Лигурия за 290 тысяч евро доступна двухкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров с террасой и видом на море. За эти же средства получится приобрести квартиры аналогичной площади у озера Гарда, в Сан-Ремо и Кортоне, добавили аналитики. А за 260 тысяч евро можно купить квартиру площадью 129 квадратных метров в Риме в районе Сан-Джованни.

В июле риелторы выяснили, что квартиру по цене московской «двушки» можно также приобрести в Латвии и на Кипре. В обоих случаях речь идет о бюджете в пределах 15 миллионов рублей.