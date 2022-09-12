Дженнифер Лоуренс впервые после родов вышла в свет в прозрачном наряде

Актриса Дженнифер Лоуренс впервые после родов посетила премьеру фильма в прозрачном платье

Американская актриса Дженнифер Лоуренс впервые вышла в свет в откровенном образе после рождения ребенка. Фотографии публикует портал EOnline.

Известно, что 32-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Красное, белое и вода», которая состоялась в рамках кинофестиваля в Торонто. Папарацци запечатлели гостью мероприятия в платье люксового бренда Dior черного цвета, выполненное из прозрачной ткани, в сочетании с босоножками в тон наряда.

На размещенных кадрах видно, что стилисты распустили и уложили волнами волосы Лоуренс, а на лицо нанесли нюдовый макияж. При этом из украшений на ней — крупные серьги с зеленым драгоценным камнем и кольцо с такой же деталью.

Актриса впервые стала матерью в феврале, родив сына Сая, названного в честь послевоенного американского художника Сая Твомбли. Отцом ребенка является муж Лоуренс, арт-дилер Кук Марони. Пара поженилась осенью 2019 года, а в сентябре 2021 года появилась информация о том, что у супругов появится первенец.