Возле гроба королевы Елизаветы II заметили снайперов

Edinburgh Live: в Эдинбурге заметили снайперов, охраняющих гроб Елизаветы II

На крыше Королевского банка Шотландии заметили снайпера, который обеспечивал безопасный проезд похоронного кортежа с гробом королевы Елизаветы II по дороге в Эдинбургский замок. Об этом сообщает Edinburgh Live.

Нико Маунис, глава отдела специальных новостей Associated Press, опубликовал видео со снайпером в Twitter. Стрелок, который охранял кортеж, находился на улице Принсес-стрит в Эдинбурге. По сообщению Daily Mail, снайперов также заметили на крыше Холирудского дворца и в Эдинбургском соборе, где разместят гроб королевы.

Ранее катафалк с гробом королевы выехал из замка Балморал в сопровождении дочери Елизаветы II Анны и ее мужа, вице-адмирала Тима Лоуренса. На протяжении всего пути похоронного кортежа вдоль улиц стояли как обычные британцы, так и высокопоставленные лица.

Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.