Глава Запорожья Балицкий: референдум проведут после достижения полной безопасности региона

Референдум по вхождению в состав России в Запорожье проведут по достижении полной безопасности региона, написал глава области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что технически Запорожье уже готово к проведению голосования.

«Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области. Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании», — заявил Балицкий.

Он обратил внимание и на то, что Запорожская область уже подготовлена к проведению голосования: «участки оборудованы, комиссии сформированы. Нет сомнений в том, что процедура пройдёт честно, открыто и объективно».

Примечательно, что Балицкий счел референдум «необходимой технической формальностью». По его словам, подавляющая часть населения региона поддерживает вхождение в состав России. «Россия уже здесь, и мы уже ощущаем себя ее частью», — резюмировал глава Запорожья.

Накануне в региона назвали условия перезапуска Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Станция может вновь начать свою работу, когда когда восстановят линии электропередач, а фронт отодвинут от Энергодара, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

