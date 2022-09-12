Сальдо впервые после госпитализации обратился к жителям Херсонской области

Глава Херсонской области Сальдо записал первое видео жителям региона после госпитализации

Глава Херсонской области Владимир Сальдо впервые после госпитализации обратился к жителям региона. Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Какое-то время я не выходил в эфир, потому что находился на попечении врачей», — заявил Сальдо, отметив, что при этом он оставался в курсе дел в регионе.

По словам главы Херсонской области, украинская армия не представляет угрозы для региона. «Могу вам сказать абсолютно точно: у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил», — сказал он.

Кроме того, Сальдо отметил, что сейчас у него появилась возможность поработать над бюджетом области, добавив, что регион будет стабильным, а его экономические показатели — хорошими.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг распространяемые украинскими средствами массовой информации сообщения о смерти Сальдо.

О госпитализации главы администрации Херсонской области стало известно 4 августа. Из-за резкого ухудшения здоровья политика доставили в одну из больниц Симферополя и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре Сальдо перевезли в НИИ имени Склифосовского в Москве. Сообщалось, что у чиновника гнойный трахеобронхит, пневмония и энцефалопатия.