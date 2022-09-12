В Херсонской области опровергли информацию о смерти главы региона

Замглавы Херсонской области Стремоусов назвал фейком информацию о смерти Владимира Сальдо

Распространяемые украинскими средствами массовой информации сообщения о смерти главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо являются фейком. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, его цитирует ТАСС.

Комментируя ряд публикаций СМИ, Стремоусов отметил, что не размещал в своем Telegram-канале никакой информации, подтверждающей данный фейк. «У украинских СМИ уже не хватает фантазии. Я виделся с Сальдо на днях, он идет на поправку», — добавил он.

Агентство указывает, что несколько украинских СМИ ранее сообщили, что Сальдо якобы скончался в понедельник, 12 сентября.

О госпитализации главы администрации Херсонской области стало известно 4 августа. Сальдо заявлял, что отправится на медобследование из-за последствий перенесенного COVID-19. Однако на следующий день появились сведения, что политика из-за резкого ухудшения здоровья доставили в одну из больниц в Симферополе и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его перевезли в Москву, в НИИ имени Склифосовского.

По мнению врачей, диагноз Сальдо — гнойный трахеобронхит, пневмония и энцефалопатия. Пункт, в котором предполагалось отравление политика неизвестным веществом, из официальных документов о его лечении исчез.