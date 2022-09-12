Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Сербия нашла замену российской нефти

Вице-премьер Сербии Михайлович: страна может заменить нефть из России иранской

Фото: Shutterstock

Сербия нашла альтернативу российской нефти, которая будет под санкционным запретом с 1 ноября, по истечении всех контрактов. Республика заменит топливо иранской или «какой-то другой» нефтью. Об этом рассказала вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович в интервью агентству Tanjug.

Страна получила отсрочку запрета на морские поставки российского топлива, однако начиная с ноября больше не сможет его импортировать в рамках шестого пакета европейских санкций, введенных на фоне начала военных действий на Украине. «Мы с 1 ноября больше не будем импортировать российскую нефть, у нас будет прежде всего нефть из [иракского города] Киркука, будет и своя нефть, потому что НИС [Нефтяная индустрия Сербии] имеет около 20 процентов сербской нефти, а остальное будет иранская или какая-то другая нефть», — сказала вице-премьер.

Михайлович добавила, что в России в 2021 году Сербия закупала 25 процентов топлива, однако после введения европейских санкций нарастила поставки до 55 процентов. Тогда нефть нероссийского происхождения резко подорожала, а российское топливо продавалось с дисконтом.

Материалы по теме:
Труби тревогу. Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
Труби тревогу.Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
28 июля 2022
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным. Стоит ли держать в нем свои сбережения?
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным.Стоит ли держать в нем свои сбережения?
9 сентября 2022

После отказа от российского топлива, республике придется закупать нефть по более высокой цене. В начале июня президент Сербии Александр Вучич заявлял, что из-за санкций Запада против топлива из России республика теряет 600 миллионов долларов в год.

При этом президент говорил, что газ Сербия получает по «фантастической цене». В августе Вучич рассказал, что страна заключила «отличное соглашение» с Россией о поставках газа на три года, по которому два миллиарда кубометров Белград получит по цене 350-370 долларов за тысячу кубометров.

В то же время стоимость газа в Европе на спотовом рынке в несколько раз выше: по состоянию на написание новости октябрьский фьючерс на бирже ICE торгуется на уровне 2055 долларов за тысячу кубометров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Жители граничащего с Украиной российского региона сообщили о взрывах
В Москве поставили рекорд по доле ипотечных сделок
В московском кафе раскрыли детали убийства семерых павлинов
Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении
Лиз Трасс обвинили в подавлении инакомыслия и зачистке правительства
Сербия нашла замену российской нефти
Раскрыта стоимость первого белорусского ноутбука
В Египте опровергли информацию о возможности расплачиваться рублями в стране
На Украине предложили разрешить пересекать границу с Россией и Белоруссией
Российский губернатор поручил проверить входы в подвалы на случай обстрела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.