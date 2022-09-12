Назван способ справиться с шоком после известия о беременности дочери-подростка

Эксперт по половому воспитанию Климова: забеременевшую дочь-подростка нужно поддержать

Ответственность за беременность малолетней дочери лежит и на родителях тоже, уверена акушер, эксперт в сфере подготовки к родам, специалист по половому воспитанию Любовь Климова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способ справиться с чувствами после известия о беременности дочери-подростка.

По словам Климовой, когда родители узнают о подростковой беременности, они чувствуют самые различные эмоции: от шока и разочарования до горя и беспокойства о будущем. Некоторые обвиняют ребенка в беспечности, другие сожалеют о том, что сами недостаточно сделали, чтобы предотвратить беременность.

«Избегайте обвинений и осуждения подростка. Помните, что это и ваша ответственность тоже. Главная причина подростковых беременностей — отсутствие полового воспитания, — утверждает Климова. — Воздержитесь от фраз вроде: "А я тебе говорила! Чем ты думала?" Ситуация уже произошла. Теперь необходимо смотреть на нее в настоящем времени и принимать решение на будущее, а забеременевшую дочь-подростка нужно поддержать».

Девушка, по словам Климовой, напугана беременностью еще больше, чем ее родители, и размышляет, что можно сделать в этой ситуации. Но в силу отсутствия информации и опыта ей сложно принять разумное решение без поддержки взрослых. Ведь это будущее, которое ребенок не планировал, отметила эксперт по половому воспитанию.

Скажите, что будете рядом и готовы поддерживать. Можно задать подростку вопрос: «Что мы можем сделать вместе, чтобы помочь тебе прямо сейчас?» Расскажите о разных вариантах Любовь Климова Акушер, эксперт по половому воспитанию

Как правило, о беременности подростка взрослые узнают не сразу. Поэтому первым важным шагом будет обследование у врача. Беременность в юном возрасте отличается повышенным риском неблагоприятного исхода как для матери, так и для плода. Климова напомнила, что родители должны стать инициаторами того, чтобы сходить с дочерью к гинекологу и пройти все обследования.

Зачастую беременность в юном возрасте расценивается как признак асоциального поведения. Подросток может ощущать давление и осуждение со стороны друзей и родственников. Родители должны всегда быть на стороне своего ребенка, уверена эксперт.

«Обратитесь за поддержкой к специалистам. В ситуации ранней беременности профессиональная поддержка необходима всем участникам: подростку, партнеру и их родителям. Психолог оказывает профессиональную поддержку в ситуации репродуктивного выбора — оставить или прервать беременность. Юрист поможет разобраться в ситуации с точки зрения закона», — подвела итог Любовь Климова.

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