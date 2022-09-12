Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили о продвижении союзных подразделений на угледарском направлении

Глава ДНР Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на угледарском направлении
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что союзные силы России, ДНР и ЛНР продолжают продвижение на угледарском направлении.

«Что касается угледарского направления, наши ребята там стойкие и продолжают идти вперед, не так быстро как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определенные успехи», — заявил он.

Пушилин добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались перебросить дополнительную технику в район Красноармейска, однако союзные силы «подпортили» этот процесс.

Ранее глава ДНР рассказал, что союзные силы смогли остановить атаку украинских войск в районе населенного пункта Красный Лиман. Он также заявил, что военные России, Донецкой и Луганской народных республик уже «вгрызлись» за окраины Артемовска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский отказался сейчас вести переговоры с Россией
В ДНР заявили о продвижении союзных подразделений на угледарском направлении
Стали известны детали похорон Елизаветы II
В Китае раскрыли достижения России
В ЦИК объявили итоги после подсчета 100 процентов голосов
Встречавшиеся шесть лет мужчина и женщина оказались родственниками
Российский посол обвинил Германию в пересечении красной черты
Британцев попросили не приносить плюшевых мишек ко дворцу в память о королеве
Изучено рассеянное скопление в Малом Магеллановом Облаке
Испанский теннисист Алькарас выиграл US Open
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.