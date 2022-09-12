В ДНР заявили о продвижении союзных подразделений на угледарском направлении

Глава ДНР Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на угледарском направлении

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что союзные силы России, ДНР и ЛНР продолжают продвижение на угледарском направлении.

«Что касается угледарского направления, наши ребята там стойкие и продолжают идти вперед, не так быстро как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определенные успехи», — заявил он.

Пушилин добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались перебросить дополнительную технику в район Красноармейска, однако союзные силы «подпортили» этот процесс.

Ранее глава ДНР рассказал, что союзные силы смогли остановить атаку украинских войск в районе населенного пункта Красный Лиман. Он также заявил, что военные России, Донецкой и Луганской народных республик уже «вгрызлись» за окраины Артемовска.

