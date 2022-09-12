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СКЦ согласовал выход четырем судам с продовольствием с Украины

СКЦ в Стамбуле разрешил выход четырем судам с продовольствием с Украины

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле в рамках продуктовой сделки разрешил выход в понедельник из украинских портов четырем судам с продовольствием, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Четыре судна должны в общей сложности перевезти 4 657 тонн зерна и других пищевых продуктов. Так, cухогруз Nord Stark повезет из Черноморска в Испанию 27 500 тонн пшеницы, а судно Hadar направится из порта Южный в Италию и доставит 23 500 тонн пшеницы? 3 500 тонн кукурузы.

Ранее СКЦ согласовал выход еще пяти судам с продовольствием из портов Украины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил прекращение действия «продуктовой сделки». Он отметил, что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется.

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Марина Совина
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