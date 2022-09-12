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В США признали помощь Украине в контрнаступлении

Сенатор США Уорнер заявил о помощи американской разведки в ходе украинского наступления

Фото: Office of the President of Ukraine / Globallookpress.com

Украинское контрнаступление стало результатом работы американской разведки. В этом признался председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер, передает CNN.

«Частично это — результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО... Частично это — результат работы нашего разведсообщества с украинцами и нашими друзьями, в частности британцами», — рассказал он.

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По словам политика, иностранная разведка держит в напряжении российских военных.

Ранее New York Times сообщил, что американская разведка помогает планировать наступление Вооруженным силам Украины (ВСУ) своими разведданными, в том числе на Харьковском направлении. Летом высокопоставленные украинские чиновники активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами. Это позволило Киеву «добиться значительных успехов на северо-востоке в последние дни», пишет NYT.

10 сентября военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России под Харьковом. По его словам, переброшенные резервы замедлили, но не остановили врага. Военкор подчеркнул, что противник на купянском направлении вышел к Оскольскому водохранилищу и начал активные действия в районе Лимана. Позже стало известно, что российские подразделения покинули Изюм и Купянск.

Оставанцы
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Анжелика Бережная
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