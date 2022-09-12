Тренер российской биатлонистки заявил о возможности ее выступления за Финляндию

Тренер биатлонистки Дарьи Виролайнен заявил, что она может перейти в сборную Финляндии

Тренер российской биатлонистки Дарьи Виролайнен Леонид Мякишев заявил о возможности ее перехода в сборную Финляндии в новом сезоне. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Она с семьей давно там живет. Уже и гражданство получила, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию. Да, если у нее будут силы, то она будет выступать за эту сборную, начиная с нового сезона», — рассказал Мякишев.

33-летняя Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. В ее активе есть два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы по биатлону 2014 года.

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