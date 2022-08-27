Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Саутгемптон
0:1
2-й тайм
live
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Пари Нижний Новгород
0:2
2-й тайм
live
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Челси
Сегодня
17:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Факел
Сегодня
17:30 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Спорт

Белорусская чемпионка ОИ сообщила о предложениях сменить спортивное гражданство

Биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о предложениях сменить спортивное гражданство
Динара Алимбекова

Динара Алимбекова. Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Олимпийская чемпионка 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о предложениях сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«У меня не было мыслей выступать за другую страну, хотя предложения были. Я на них не ответила ни "нет", ни "да"», — сообщила спортсменка, добавив, что в будущем не собирается менять флаг.

Ранее Алимбекова высказалась об отстранении сборных России и Белоруссии от международных соревнований. Она напомнила о важности конкуренции на международном уровне.

2 марта исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах.

Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете. В ее активе две золотые, восемь серебряных и одна бронзовая медаль этапов Кубка мира.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Российские военные ликвидировали склад боеприпасов к HIMARS
Названы сроки приостановки Казахстаном экспорта военной продукции
Белорусская чемпионка ОИ сообщила о предложениях сменить спортивное гражданство
В ООН назвали заметным достижением вывоз миллиона тонн продовольствия с Украины
Омбудсмен рассказал о состоянии изнасилованного школьницами россиянина
Путин подписал указ о выплатах беженцам с Донбасса и Украины
Жителям ДНР, ЛНР и Украины разрешили оставаться в России без ограничения сроков
Умер российский военный журналист Дмитрий Литовкин
Названы самые тщательно скрываемые тайны супругов друг от друга
В России снимут продолжение «Приключений Электроника»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.