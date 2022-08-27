Белорусская чемпионка ОИ сообщила о предложениях сменить спортивное гражданство

Биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о предложениях сменить спортивное гражданство

Олимпийская чемпионка 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о предложениях сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«У меня не было мыслей выступать за другую страну, хотя предложения были. Я на них не ответила ни "нет", ни "да"», — сообщила спортсменка, добавив, что в будущем не собирается менять флаг.

Ранее Алимбекова высказалась об отстранении сборных России и Белоруссии от международных соревнований. Она напомнила о важности конкуренции на международном уровне.

2 марта исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах.

Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете. В ее активе две золотые, восемь серебряных и одна бронзовая медаль этапов Кубка мира.

