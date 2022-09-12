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Российские войска нанесли удар по четырем пунктам управления ВСУ

Минобороны заявило, что российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российская оперативно-тактическая армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 12 сентября, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удар был нанесен по пунктам управления, расположенным в районе Славянска, Артемовска и Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР), а также возле села Ольговское в Запорожской области.

Кроме того, российские войска уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Новомихайловки в ДНР, Калиновского в Днепропетровской области и Полтавки в Запорожье.

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По данным Минобороны, всего за время спецоперации на Украине российские войска уничтожили 5499 единиц военной автомобильной спецтехники, 3379 орудий полевой артиллерии и минометов, 831 боевую машину реактивных систем залпового огня, 374 зенитных ракетных комплекса, 1938 беспилотников, 293 самолета и 153 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало видео с уничтоженной и захваченной на Николаево-Криворожском направлении украинской техникой. Среди вооружений оказались бронетранспортеры и автомобили с боеприпасами. В кадр попали корпуса сгоревших машин.

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Константин Лысяков
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