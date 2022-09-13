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Американский военный корабль зашел в порт Литвы

Десантный корабль ВМФ США Arlington зашел в порт Клайпеды

Фото: U.S. Navy

Десантный корабль ВМФ США Arlington зашел в литовский государственный морской порт в Клайпеде. Об этом сообщили в командовании армии Литвы, передает ТАСС.

Отмечается, что американский корабль пришвартовался в порту «с целью пополнения материально-технических ресурсов и приведения в порядок военной техники после интенсивных учений летом текущего года на Балтике».

В августе сообщалось, что четыре корабля Шестого флота ВМФ США прибыли в Прибалтику в рамках запланированного визита. В частности, судна Gunston Hall и Arlington зашли в порт Риги, ракетный эсминец Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Таллинн, а десантный корабль Kearsarge (LHD 3) вошел в порт Клайпеды.

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Георгий Нестеров
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