Американский военный корабль зашел в порт Литвы

Десантный корабль ВМФ США Arlington зашел в порт Клайпеды

Десантный корабль ВМФ США Arlington зашел в литовский государственный морской порт в Клайпеде. Об этом сообщили в командовании армии Литвы, передает ТАСС.

Отмечается, что американский корабль пришвартовался в порту «с целью пополнения материально-технических ресурсов и приведения в порядок военной техники после интенсивных учений летом текущего года на Балтике».

В августе сообщалось, что четыре корабля Шестого флота ВМФ США прибыли в Прибалтику в рамках запланированного визита. В частности, судна Gunston Hall и Arlington зашли в порт Риги, ракетный эсминец Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Таллинн, а десантный корабль Kearsarge (LHD 3) вошел в порт Клайпеды.