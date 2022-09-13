«Бавария» обыграла «Барселону» в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» победила «Барселону» со счетом 2:0 в матче Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Барселоной» в матче второго тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянс Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 50-й минуте счет открыл защитник Люка Эрнандес. Через четыре минуты преимущество команды увеличил хавбек Лерой Сане.

Таким образом, после двух матчей «Бавария» лидирует в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. «Барселона» располагается на втором месте с тремя очками.

В следующем туре «Бавария» примет чешскую «Викторию», а «Барселона» на выезде сыграет с миланским «Интером». Обе встречи пройдут 4 октября.

