В ООН призвали Азербайджан и Армению предпринять шаги по деэскалации

Генсек ООН Гутерриш призвал Ереван и Баку принять меры для урегулирования конфликта

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал власти Армении и Азербайджана предпринять шаги по деэскалации конфликта на границе. Об этом во время брифинга заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, его цитирует ТАСС.

Дюжаррик отметил, что Гутерриш обеспокоен сообщениями о возобновлении столкновений на границе двух государств. «Он призывает стороны предпринять немедленные шаги по деэскалации напряженности, проявлять максимальную сдержанность и разрешать все существующие вопросы с помощью диалога в существующих форматах», — добавил представитель генсека.

По его словам, Гутерриш также настаивает на соблюдении ранее заключенных договоренностей и выражает поддержку всем усилиям по посредничеству в регионе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что Вашингтон окажет содействие Еревану в прекращении военных действий на армяно-азербайджанской границе и поможет урегулировать конфликт с соседней страной.

Об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе стало известно 12 сентября. В Минобороны Армении сообщили об обстрелах своих приграничных территорий. В Баку, в свою очередь, заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.