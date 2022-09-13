Кравцов раскрыл судьбу решивших покинуть Украину учителей

Кравцов заявил, что все пожелавшие уехать из Харьковщины учителя были перевезены в Россию

Учителя, решившие уехать из Харьковской области, находятся на территории России. Судьбу педагогов раскрыл министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По его словам, школьных учителей и директоров, которые изъявили желание покинуть Украину, уже перевезли в Краснодарский край, а также в Белгородскую и Ростовскую область. «С сегодняшнего дня — вот только что говорили с губернатором Белгородской области — учителя приступили к занятиям», — заявил глава Минпросвещения России, пообещав и в дальнейшем оказывать педагогам максимальную поддержку.

Ранее Кравцов назвал фейком информацию о задержании украинскими силовиками в Харьковской области учителей, которые обучали детей по российской программе. Утверждалось, что им грозит до 15 лет тюрьмы. По словам министра просвещения, на тот момент педагоги находились на территориях, контролируемых войсками России и республик Донбасса.

В свою очередь, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей военнослужащими Вооруженных сил Украины. В ведомстве сообщили, что следователи проверяют все обстоятельства произошедшего.