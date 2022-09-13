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Ученицу Тутберидзе госпитализировали из-за травмы на тренировке

Ученица Тутберидзе Майя Хромых проведет две недели в гипсе из-за травмы на тренировке

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ученицу Этери Тутберидзе, фигуристку Майю Хромых госпитализировали из-за травмы на тренировке. Об этом сообщил отец спортсменки Владислав Хромых «Матч ТВ».

«Майя немного травмировала руку, но с ней все в порядке — завтра должны выписать. Что касается ее возвращения на лед, тут затрудняюсь ответить. Полагаю, что пару недель она проведет в гипсе. Контрольные прокаты она пропустит, а там посмотрим», — рассказал Хромых. Он добавил, что сейчас для спортсменки главное — восстановиться.

7 сентября ученик Евгения Плющенко Марк Лукин проткнул ногу коньком во время исполнения программы на первенстве Москвы. «При выезде с каскада упал и нанес себе пяткой травму, при этом потом встал и докатал программу до конца», — рассказал Плющенко. Позднее тренер сообщил, что фигуриста прооперировали. Его восстановление займет не менее месяца.

16-летняя Хромых — член резервной сборной России по фигурному катанию. В активе спортсменки бронза этапа Гран-при Rostelecom Cup и серебро финала Кубка России-2021. На чемпионате страны в прошлом сезоне она заняла восьмое место.

Ксения Курашкина
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