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Опубликованы кадры уничтожения базы иностранных наемников под Харьковом

РИА Новости публикует видео уничтожения базы иностранных наемников в Харьковской области

Появилось видео уничтожения базы иностранных наемников в Харьковской области. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

На показанных кадрах запечатлен момент взрыва штаба наемников под Харьковом, среди которых был, по меньшей мере, один темнокожий боец. Затем началась эвакуация раненых и убитых наемников.

Ранее стало известно, что в украинском городе Волчанске, расположенном в Чугуевском районе Харьковской области, заметили наемников с Ближнего Востока. Сообщалось, что жители города наблюдали отряд из наемников, которые говорили на арабском и турецком языках.

В августе Минобороны России сообщило о ликвидации в районе Андреевки в Харьковской области свыше 100 боевиков, в том числе 20 американских наемников. Уточнялось, что был нанесен удар высокоточным оружием по позициям батальона «Кракен» и подразделениям иностранных наемников.

Алина Гончарова
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