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Энергокомпаниям Германии потребовалась помощь на миллиарды евро

Bloomberg: немецкие энергокомпании получат 67 млрд евро кредитных гарантий

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Германия намерена выделить 67 миллиардов евро на предоставление кредитных гарантий энергетическим компаниям страны, пострадавшим от газового кризиса, сообщает Bloomberg.

Источником финансирования называют фонд, созданный для защиты немецкой экономики от последствий пандемии. Контролировать выделение требуемых средств и предоставлять гарантии для заемщиков будет Государственный банк развития (KfW). Обсуждение этой инициативы уже внесено в план заседания канцлера ФРГ Олафа Шольца с кабинетом министров.

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Евросоюз и, в частности, Германия столкнулись с резким ростом цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из России и санкций против Москвы. Дорогие энергоресурсы увеличивают риск массовой остановки производств зимой, а нарастание кризиса провоцирует снижение потребительской активности населения. Der Spiegel предсказывал рецессию немецкой экономики, если ситуация не изменится.  

Ранее немецкий энергетический концерн запросил у властей ФРГ финансовую помощь в размере 9 миллиардов евро.

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Платон Щукин
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