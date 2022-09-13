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ФСБ задержала сотрудника оборонного завода по делу о госизмене

В Подмосковье ФСБ задержала сотрудника оборонного завода по делу о госизмене
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Подмосковье ФСБ задержала сотрудника оборонного завода по делу о госизмене. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, россиянин занимал должность директора по качеству авиазаводу и имел доступ к документам с грифом «совершенно секретно». По просьбе украинца, сотрудника Одесского авиационного завода, он сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиатехники на мобильный телефон и отправил снимки через интернет.

Елизавета Новикова
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